Encontro em Brasília reuniu Ministério dos Transportes e prefeitos da região em entrega de confirmação do traçado da ponte entre Barra do Guaria/RS e Itapiranga/SC

Está movimentada a agenda dos prefeitos da região, que participaram da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além da participação no evento, os gestores aproveitam a viagem para manter contato com deputados e ministros. Na segunda-feira, 27, alguns prefeitos da região, entre eles Rodrigo Locatelli Tisott, de Barra do Guarita, e Alair Cemin, de Derrubadas, participaram de um encontro que ocorreu no Ministério dos Transportes e contou, também, com a participação de prefeitos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de integrantes do Movimento Pró-Ponte e membros do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

Na reunião foi realizada a entrega da confirmação do traçado da ponte, sugerido pelo DNIT, e o pedido de pacto do prazo. O Movimento Pró-Ponte também solicitou a inclusão da rubrica no orçamento da União. São necessários pelo menos R$ 80 milhões para iniciar a obra.

Conforme o prefeito de Barra do Guarita e coordenador do movimento, a reunião foi finalizada com boas expectativas, considerando que o projeto pode ser finalizado ainda em 2023 e a execução prevista para 2024, com prazo de conclusão de dois anos.

Para o prefeito Cemin, a construção da ponte irá alavancar a economia e fomentar o turismo regional. Os representantes do Movimento Pró-Ponte também estiveram com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. O encontro teve o objetivo de somar forças e agilizar a inclusão de rubrica para a execução da obra no orçamento de 2024.

