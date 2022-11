Em uma semana, número de casos novos de Covid-19 cresce quase 150% no RS

O número de novos casos de coronavírus registrou alta de 149,59% nas últimas duas semanas no Rio Grande do Sul. Conforme dados reportados no Painel Coronavírus RS, atualizado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), até o sábado de 5 de novembro, 2.749.845 pessoas haviam contraído a enfermidade em cidades gaúchas. Já até ontem, a atualização mostra 2.751.380 contaminados, ou seja, 1.535 a mais. Na semana anterior, foram 615 novos infectados entre o domingo, 30 de outubro, e o sábado, 5. No domingo, 6, a SES não divulgou boletim diário.

Os números também indicaram aumento na comparação entre as primeiras duas semanas de novembro com as duas últimas de outubro. No período mais recente, foram contabilizados 2.150 casos, contra 1.584 na segunda metade do mês passado, o que representa alta de 35,73%.

Diante de uma nova onda de casos de coronavírus em função da disseminação da subvariante BQ.1 da ômicron, associada à alta de infecções no exterior e ao alto índice de pessoas com doses em atraso, o Gabinete de Crise do governo estadual decidiu na última quinta-feira colocar o Rio Grande do Sul em estado de atenção.

De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), houve aumento de 8% da taxa de positividade dos testes rápidos notificados SES em farmácias e hospitais gaúchos. Os resultados positivos para a Covid-19 também apresentaram alta em unidades do laboratório Weinmann no Rio Grande do Sul. De 27 de outubro a 3 de novembro, o percentual de testes rápidos com diagnóstico da doença saltou de 6,67% para 22,22%.

Internações: UTIs em estabilidade e alta em leitos de baixa complexidade

De outro lado, nos últimos 15 dias, conforme o Painel Coronavírus RS, as internações hospitalares em unidades de terapia intensiva (UTIs) por coronavírus se mantiveram em estabilidade, com 25 pacientes nessa condição no dia 30 de outubro ante a 26, nesta segunda.

Já entre as pessoas com suspeita de Covid-19, as internações tiveram um leve aumento no mesmo recorte temporal, passando de 24 para 29 pacientes.

Com relação a ocupação de leitos clínicos, a situação se inverteu. De acordo com a SES, o número de pacientes com a doença confirmada passou de 78 para 98, enquanto os casos suspeitos se mantiveram estáveis com 68 pessoas recebendo tratamento de baixa e média complexidade no final de outubro ante 67 pacientes internados nesta tarde.

Imunização

Até o início da tarde desta segunda-feira, mais de 3 milhões de gaúchos seguiam com a terceira dose contra a Covid em atraso, conforme o painel de Acompanhamento Vacinal da SES. Por conta desse quadro, a SES reforça o pedido a quem ainda não se vacinou que procure se imunizar. Ainda segundo a Pasta, 2,2 milhões de pessoas não fizeram a quarta dose, sendo que o público que menos se vacinou é o da faixa etária de 18 aos 40 anos.

Além disso, mais de 650 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose contra o coronavírus no RS.

Apelo nacional

Por conta desta situação, no último sábado o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou um alerta: em meio à alta de casos, ele informou que mais de 69 milhões de brasileiros não tomaram a primeira dose de reforço contra a Covid-19 e pediu para aos cidadãos que se vacinem.