Em um mês, nº de jovens de 16 anos com título de eleitor cresce 86% no RS

A um mês da data limite para emissão do título de eleitor para votar nas próximas eleições, a campanha do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que contou com a participação de diversas celebridades, parece estar surtindo resultado. Dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) indicam que, no Rio Grande do Sul, entre os jovens de 16 anos, o aumento foi de 86% no último mês. Já entre aqueles de 17 anos, que também poderão votar pela primeira vez, foi de 35%.

Segundo o TRE, no início do mês passado, apenas 3.748 jovens de 16 anos tinham o documento no Estado. Agora, são 6.999. Entre os de 17 anos, o número subiu de 13.911 para 18.887. Houve aumento também entre os de 18 e 19 anos, que não seriam obrigados a ter votado no último pleito. Os primeiros, passaram de 41.607 para 50.906 e os últimos, de 76.297 para 81.666.

Nos primeiros dias da campanha, o TSE já informava a emissão de quase 100 mil novos títulos de eleitor, em todo o Brasil e no exterior, para jovens entre 15 e 18 anos de idade.

A campanha da Justiça Eleitoral nas redes sociais contou com a adesão de diversas personalidades, incluindo artistas nacionais como Anitta, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes, Juliette e também internacionais, como o ator norte-americano Mark Ruffalo.

A mobilização ocorreu em um momento em que a Justiça Eleitoral registra o menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral dos últimos 30 anos. De acordo com as estatísticas oficias, até janeiro deste ano o TSE havia registrado pouco mais de 730 mil títulos emitidos para jovens de 15 a 17 anos de idade, cujo voto é facultativo.

O menor nível de participação de adolescentes já registrado ocorreu nas eleições municipais de 2020, quando a emissão do título de eleitor caiu drasticamente para essa faixa etária e apenas 992 mil jovens tinham o documento no dia da votação. Quatro anos antes, em 2016, o número era de 2,3 milhões.

Na última eleição presidencial, em 2018, 1,4 milhão de jovens entre 15 e 17 anos tinham o título, menor nível para as eleições gerais desde 1992, quando mais de 3,2 milhões de jovens estiveram aptos a votar.

