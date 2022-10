Derrotados nas urnas, caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro bloqueiam estradas em protesto

Após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno, na noite desse domingo (30), grupos de caminhoneiros protestam com bloqueios em rodovias.

No Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as ocorrências começaram por volta de 00h30 e ainda permanecem nesta manhã. Pela manhã, a BR-116 seguia com bloqueios na região de Barra Mansa, no sul estado. Segundo a concessionária CCR RioSP, que administra o trecho da rodovia, o tráfego estava interrompido entre os quilômetros 281 e 298 na pista sentido Rio, “devido a manifestação de caminhoneiros”, assim como entre os quilômetros 272 e 281 no sentido São Paulo.

A PRF também informou que houve interdição no início da manhã no quilômetro 64 da BR-101, em Campos dos Goytacazes, com queima de pneus. O protesto começou por volta das 5h e às 6h30 a via já havia sido liberada pelos agentes. Por voltas das 7h, porém, mais manifestantes se dirigiram à região e, segundo a PRF, foram registrados atos de vandalismo.

De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, o protesto é contra o resultado da eleição e, em alguns locais, há pedido de intervenção militar.

Além do Rio de Janeiro, há bloqueios em outros estados. O jornal O Globo informa que manifestantes fecharam trechos da BR-163 em quatro municípios no norte do Mato Grosso e atearam fogo em pneus nas localidades de Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Nova Mutum.

Em Santa Catarina, há registro de interdição no quilômetro 7 da BR-116. Segundo o jornal O Globo, eram pelo menos outros sete pontos de bloqueios na BR-101 por volta das 8h30 desta segunda, nas localidades de Garuva, Joinville, Itajaí e Palhoça.

No Rio Grande do Sul, bolsonaristas bloquearam a BR-470, entre Garibaldi e Bento Gonçalves, durante a madrugada. Uma apoiadora do presidente derrotado publicou um vídeo dizendo que a manifestação tinha apoio “até da polícia” e falando que houve uma fraude nas eleições.