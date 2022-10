Defensora Pública fala do trabalho, iniciado nesta Comarca em meio à pandemia, e dos desafios da Defensoria na busca pela efetivação dos direitos dos cidadãos

Kedi Letícia Bagetti tomou posse em 10 de agosto de 2020 e assumiu como Defensora Pública na Comarca de Tenente Portela em 9 de setembro do mesmo ano, depois de curso de formação de duas semanas realizando atendimentos por telefone em razão da pandemia.

Antes de ser Defensora Pública, Kedi trabalhou por 8 anos no Poder Judiciário. Graduada pela Unijui e pós-graduada em Direito Constitucional, a Defensora também possui licenciatura em História.

A Defensora, que completou dois anos como titular da Defensoria Pública em 9 de setembro, afirma que iniciar sua carreira em meio à pandemia foi seu maior desafio até hoje e fala sobre o trabalho que vem desenvolvendo na Comarca.

“Assumir o cargo de Defensora Pública requer muita responsabilidade, empatia, comprometimento e envolvimento. Assumir o cargo, que por si exige contato com a população, em meio a uma pandemia foi, sem dúvida, o maior desafio da minha vida profissional.

Em tempos difíceis, sem a possibilidade do convívio social, pude me sentir acolhida pela comunidade, que sempre teve na Defensoria Pública um grande referencial de busca pela efetivação de direitos. Tinha o desafio de dar continuidade aos grandes trabalhos desenvolvidos pelas minhas antecessoras, Camila, Giesa e Carla, para citar apenas as mais recentes.

Sempre soube que teria muito trabalho, mas também que receberia muito carinho. Cada abraço recebido faz com que eu perceba que estou no lugar certo e não me vejo em outra carreira que não de Defensora Pública.

Os desafios nesses dois anos foram inúmeros. O maior deles, a pandemia. Quando o coronavírus me alcançou estava substituindo meu colega que havia perdido o pai há poucos dias. O diagnóstico se deu em viagem e a única coisa que eu queria era estar na minha casa e minha casa era aqui, em Tenente Portela. Tive que seguir trabalhando, remotamente, mas com a certeza de que aqui teria tudo que fosse necessário para vencer a COVID-19: assistência médica de qualidade, serviços públicos e amigos. Muitos amigos.

Outro resultado da situação pandêmica foi o empobrecimento da população mundial. Com isso, houve aumento expressivo na busca de atendimento na Defensoria Pública. Hoje, a média de atendimentos por todos os nossos canais é superior a 60 atendimentos/dia.

Para além de tantos desafios inerentes à pandemia, enfrentamos a mudança de equipe. Por diversas circunstâncias, apenas um estagiário da época em que assumi segue na equipe. Tivemos mudança de servidores (três já rumaram para próximo de seus familiares, mas todos com Portela no coração), estagiários passaram em concursos, graduaram-se, migraram para outros órgãos ao término do contrato. Mas a essência da Defensoria Pública seguirá sempre a mesma.

Mesmo com o menor orçamento dentre as instituições do sistema de justiça, buscamos honrar nossa missão e função, qual seja abrir portas, dar visibilidade àqueles que muitas vezes parecem invisíveis e buscar efetivar os direitos de todos. E tenho orgulho do que conquistamos para a comunidade a muitas mãos.

Por fim, não posso deixar de mencionar a gratidão que tenho por trabalhar com profissionais de alto gabarito nas demais instituições: Dr. Luis Gustavo Negri Garcia e Dr. Neimar Pedro Kaibers, Juízes de Direito da Comarca, e seus servidores, Dr Miguel Germano Podanosche, Promotor de Justiça e seus servidores, e agradecê-los pelo respeito e condução dos trabalhos com muita seriedade e dedicação. Menção necessária aos profissionais do CREAS, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal da Saúde e SESAI, grandes parceiros da instituição na busca por melhorias à população.

Como forma de agradecer o tanto que recebi, passarei a informar, quinzenalmente, em coluna no Jornal Folha Popular, a população sobre os direitos a que temos direito, indicando os caminhos e quem se deve buscar quando houver necessidade”, conclui Kedi.