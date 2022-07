DAER informou que restauração de trecho da ERS 330 iniciará no próximo mês

Através de e-mail, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) informou que a restauração da ERS 330 entre Tenente Portela, Miraguaí e Redentora começará no mês de agosto. O início dos trabalhos vem sendo postergado porque a empresa responsável está envolvida em outra obra rodoviária.

Nas últimas semanas, uma equipe do DAER realiza o fechamento de buracos no trecho para amenizar a precariedade e reduzir os riscos de transtornos aos motoristas. No trajeto de aproximadamente 38 quilômetros existem vários pontos com imperfeições acentuadas no asfalto.

Conforme o DAER, o projeto prevê a execução de operação tapa-buracos, remendos profundos e implantação de nova capa asfáltica nos pontos mais críticos da pista.

A ERS 330 é um dos principais corredores da Região Celeiro. A via estadual é utilizada diariamente para o transporte de pessoas e de mercadorias. Além disso, tem relevância fundamental no escoamento das produções agrícolas.