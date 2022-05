Covid-19: internações em UTIs do RS registram crescimento de 27,5% em duas semanas

O fim de semana foi marcado por aumento das internações por conta do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Com 116 pacientes diagnosticados com a doença em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) — até o início da noite deste domingo —, as hospitalizações apresentavam crescimento de 27,5% em duas semanas. Conforme o Painel Coronavírus RS, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), são 25 casos confirmados a mais do que o verificado em 8 de maio, quando havia 91 pessoas com a Covid-19 em estado grave.

Pelo quarto dia seguido as internações por Covid-19 ficam acima de 100 no Estado, mantendo a tendência de crescimento apontada por especialistas desde o final da semana passada. No sábado, o Estado registrou o maior número de internações em 49 dias, com 124 pacientes com a doença em estado grave. Apesar do aumento de internações, nenhum óbito foi registrado hoje, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SES. Foram confirmados mais 1.772 novos casos da doença, elevando o total para 2.394.657. Desde o início da pandemia, 39.441 perderam a vida por conta da Covid-19 no Estado.

Em Porto Alegre, 676 pacientes estavam hospitalizados em UTIs, dos quais 59 com diagnóstico de Covid-19. Com 273 pacientes em estado grave, a rede privada tinha ocupação de 85,8% dos 318 leitos disponíveis. Os leitos SUS registravam 80,8% de ocupação, com 403 pacientes em 499 leitos disponíveis.