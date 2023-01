COPA RS: VITÓRIA NOS PÊNALTIS GARANTE CER MIRAGUAI ENTRE OS OITO MELHORES DO ESTADO

Tarde quente, casa do adversário, pênaltis. Estes foram alguns dos ingredientes da vitória marcante da equipe de veteranos do CER Miraguai neste domingo, 22, em Santa Maria. Depois de um empate em 0 a 0 durante o tempo normal, o classificado só foi conhecido nas cobranças alternadas: 7 a 6, com o time portelense tendo 100% de aproveitamento. O AERC Kennedy fica pelo caminho e o “bugre na baixada” avança para as quartas-de-final.

O jogo disputado no histórico Estádio Presidente Vargas, casa do Internacional, foi equilibrado, com as duas equipes criando boas possibilidades. As redes, no entanto, só foram balançadas na cobrança dos pênaltis. O Miraguai foi eficiente e converteu todas as sete cobranças, enquanto que o time local desperdiçou a última de sua série. Agora o CER Miraguai aguarda o complemento da rodada e o sorteio desta semana para conhecer seu próximo adversário.

A participação do CER Miraguai na Copa RS de Futebol Amador tem o apoio do Município, através da Lei Municipal do Patrocínio (2.790/21). Prefeitura de Tenente Portela – Orgulho de nossa gente.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela