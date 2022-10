Container Music Bar apresenta o músico Cristiano Sonntag

Container Music Bar, um ambiente diferenciado, que oferece vários tipos de chopp, drinks, vinhos e um cardápio elaborado para agradar os mais exigentes paladares, como porções, pizzas, hambúrguer e bebidas bem geladas, continua promovendo shows para agradar ainda mais seus clientes. Na sexta-feira, 28, estará se apresentado no palco do Container Music Bar Cristiano Sonntag, de Frederico Westphalen.

Reserve sua mesa pelo telefone (55) 99663-1493 ou pelo Instagram @containermusicbartp.

Conforme o proprietário, Ricardo Prochnow, o Container Music Bar está com um espaço aconchegante para agradar a todos. “Nosso intuito é o de proporcionar um bom ambiente, com música boa, chopp gelado e um ótimo atendimento.”

O horário de atendimento do Container Music Bar, que está localizado na Rua Bertei, nº 63, saída para Três Passos, é das 18h à meia-noite de 4ª a 6ª e das 16h à meia-noite nos sábados e domingos.