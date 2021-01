Consórcio Rota do Yucumã elege nova diretoria para o biênio 2021-2022

Na terça-feira, 26, ocorreu Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Consórcio Rota do Yucumã, na modalidade híbrida (presencial e virtual).

O ex-prefeito de Braga, Carlos Alberto Vigne, e presidente da entidade, prestou contas de sua gestão e apresentou relatório de seus trabalhos. Dentre eles, encaminhou o processo de alteração da natureza jurídica do Consórcio, que possibilita à entidade captar recursos federais, e deu início ao trabalho de publicidade com a agência Terra Vermelha, do Município de Ijuí, com o objetivo de proporcionar maior visibilidade às potencialidades e aos atrativos turísticos da região.

O trabalho também busca despertar maior motivação dos gestores públicos e empresários para investirem no desenvolvimento da atividade turística regional. Entre os serviços contratados estão: levantamento fotográfico dos atrativos turísticos nos 32 municípios, redefinição da marca ‘Rota do Yucumã’ criando nova identidade visual, produção de vídeo institucional, reformulação do website.

Conforme informações da turismóloga Fabíola Rosso, nos próximos meses será lançada uma campanha de publicidade.

Também foi pauta da AGO, o cadastro dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro edição 2021. A turismóloga explicou que esta é uma exigência do Ministério do Turismo (MTUR) para que os municípios estejam habilitados a pleitear recursos junto ao MTUR nos próximos 2 anos, quando deverá acontecer nova atualização. Entre os critérios estabelecidos estão: possuir órgão responsável pela pasta do turismo, dotação orçamentária, Conselho Municipal de Turismo e pelo menos um prestador de serviços turísticos de atividades obrigatórias cadastrado no Sistema de Cadastro de Pessoas Física e Jurídicas que atuam no setor de Turismo (Cadastur).

Após, foi eleita, por aclamação, a nova diretoria do Consórcio Rota do Yucumã. Presidente, Alair Cemin, prefeito de Derrubadas; vice-presidente, Pedro dos Santos, prefeito de Campo Novo; tesoureiro, Arlei Tomazoni, prefeito de Três Passos; e secretário, Alceu Diel, prefeito de Tiradentes do Sul. Conselho Fiscal: Claudemir Locatelli, prefeito de Vista Gaúcha; Claiton Michelin, coordenador da Indústria, Comércio e Turismo de Condor; e Valteser Godois, secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Campo Novo.

Cemin agradeceu aos colegas pela confiança depositada nele para mais este novo desafio e salientou a importância da participação de todos os municípios para que um bom trabalho seja realizado. “Por mais que o Salto do Yucumã esteja localizado em Derrubadas, é importante dizer que ele pertence a toda a região. Nós sabemos que é o atrativo que recebe o maior número de visitantes, mas precisamos trabalhar para que estes visitantes também conheçam as outras belezas que existem na Rota do Yucumã”, ressaltou Cemin.

Foram, ainda, destacados os avanços alcançados no turismo a partir da Gestão Compartilhada do Parque Estadual do Turvo, com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) e o município de Derrubadas, que iniciou em janeiro de 2019.