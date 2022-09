“Considero-me não apenas o Promotor de Justiça de Tenente Portela, mas um verdadeiro cidadão deste Município e daqueles que integram a Comarca.”

No dia 19 de agosto de 2022, completei três anos de atuação como Promotor de Justiça na Comarca de Tenente Portela. Havendo tomado posse em 5 de julho de 2019 em cerimônia na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, após um dificílimo concurso que durou mais de três anos, passei por um mês de curso de formação em Porto Alegre, duas semanas para fixação de residência e, então, iniciei as atividades nesta valorosa circunscrição, que abrange não só o Município-sede, como também as cidades de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha. Desde meados de 2021, respondo, em acumulação, pela Promotoria de Justiça de Coronel Bicaco, o que me trouxe ainda mais contato com a realidade local, tão arraigada às tradições gaúchas, à questão indígena e a outras peculiaridades que, para mim, um jovem oriundo do Norte do Paraná radicado em Santa Catarina, representou não só um choque de cultura, mas uma profusão do mais verdadeiro encantamento.

De todo modo, o maior desafio encontrado ao longo desses três anos de funções em Tenente Portela decorreu não de uma particularidade local, mas da grave crise global que nos assolou a partir de março de 2020. A Pandemia do Novo Coronavírus trouxe questionamentos e dificuldades a todos, sendo certo que até mesmo os Promotores de Justiça mais experientes, com décadas de carreira, sentiram na pele a grande pressão de tentar conciliar os interesses das autoridades sanitárias, atentas ao perigo de disseminação do vírus, com as legítimas preocupações das pessoas que foram atingidas pelas regras de controle. Entre os Promotores que, como eu, iniciaram a sua carreira no exato ano em que os primeiros casos surgiram no mundo, os históricos episódios que se sucederam marcarão a geração com lembranças dos momentos turbulentos que castigaram o planeta. Como um balanço desse período, destaco que fiz questão de realizar reuniões periódicas com representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Hospital Santo Antônio e setores do comércio que foram abalados pelas medidas restritivas. Além disso, estive sempre cioso a como a sociedade vislumbrava o que estava acontecendo. Por iniciativa minha, conduzi uma investigação que resultou naquela que, provavelmente, foi a única prisão no Estado pelo crime de epidemia, o que se deu quando reclames ganharam notoriedade acerca de bailes clandestinos que se realizavam no interior do Município no auge do caos que nos trouxe a peste.

No Tribunal do Júri, encontrei a minha grande paixão profissional. Sempre fui aficcionado à ideia de representar a sociedade e lutar pela Justiça. Defender a vida humana em juízo, no calor dos debates e a despeito da exaustão física que um Julgamento pelo Júri normalmente acarreta a seus atores, afigurou-se como uma experiência de impossível explicação nos ânimos de quem estava acostumado, em sua função anterior, a lidar com questões burocráticas de relações trabalhistas. O saldo dessa atuação foi grandemente positivo: as teses encampadas pelo Ministério Público, com pouquíssimas exceções, foram satisfatoriamente acolhidas pelos jurados da Comarca em diversos julgamentos.

Certamente, não haveria espaço para enumerar as ações que nortearam minha atuação nas outras áreas do direito. Como representante da sociedade, celebrei incontáveis termos de ajustamento de conduta, sobretudo na seara ambiental, litiguei contra o Estado por melhores condições de fiscalização no Parque Estadual do Turvo, acionei uma operadora de telefonia móvel para melhorar a qualidade do sinal disponibilizado aos cidadãos portelenses, e, como integrante da Rede de Proteção à Infância e à Juventude, tive atuação incansável para propiciar a crianças e adolescentes melhores condições de vida.

O sentimento que fica é de plena gratidão. Considero-me não apenas o Promotor de Justiça de Tenente Portela, mas um verdadeiro cidadão deste Município e daqueles que integram a Comarca. Sem a hospitalidade desse povo maravilhoso, essa sensação de inclusão jamais teria sido possível. Minha família e eu nos estabelecemos aqui sem prazo para ir embora, cabendo registrar que oportunidades de remoção já surgiram e foram solenemente recusadas. Sublinho, aqui, o apoio que tenho de minha esposa, Francielle, cuja atuação em causas sociais tem enobrecido minha passagem por essa região e nos trazido uma verdadeira legião de amigos. Agradeço, ainda, à minha equipe na Promotoria de Justiça, sem a qual a maior parte desse esforço não seria sequer concretizável, bem como aos demais profissionais que honram com sua competência o sistema de justiça na região, a exemplo de nosso Juiz de Direito, Dr. Luis Gustavo Negri Garcia, de nossa Defensora Pública, Dra. Kedi Letícia Bagetti, e de nosso Delegado de Polícia, Dr. Roberto Fagundes Audino. Aos altivos representantes da advocacia, tão essenciais na prestação da Justiça, também consigno minha admiração e meu respeito. Por certo, a boa interlocução que temos entre nós tem sido essencial para que a população possa estar tranquila quanto aos rumos de nossas instituições.

Enfim, a todos que fizeram parte desses três anos de história, meu muito obrigado!