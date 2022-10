Conselho Municipal da Saúde presta contas do segundo quadrimestre de 2022

Na quinta-feira, 20, o Conselho Municipal da Saúde do Município de Vista Gaúcha reuniu-se para a prestação de contas dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022. O secretário municipal da saúde, Ivair Goncalves, e o presidente do Conselho Municipal da Saúde, José Olímpio Dorneles, relataram o que foi gasto com saúde no quadrimestre.

Em recursos do município, foi gasto o valor de R$ 1.265.297,00. De verbas estaduais foram gastos R$ 193.273,00 e da esfera federal R$ 461.565,80.

Também foi feita uma avaliação do trabalho dos profissionais na área da saúde, principalmente no que diz respeito ao atendimento dos munícipes, pelos conselheiros, que tiveram oportunidade de colocar suas idéias e relatar o que as comunidades que representam esperam da saúde municipal.

O prefeito Claudemir Locatelli destacou o trabalho que a administração e as equipes de saúde vêm realizando e disse que saúde só se faz com a ajuda de todos, inclusive da comunidade. “Estamos sempre atentos para que nenhum munícipe deixe de ser bem atendido desde o atendente do quadro de funcionários até o profissional da área. Precisamos dar atenção ao nosso povo. Afinal, se estamos aqui foi graças a eles que nos escolheram para administrar o Município”, concluiu o prefeito.

Locatelli agradeceu o apoio que foi depositado pelos vistagauchenses na eleição de 2 de outubro, elegendo pessoas que sempre estiveram do lado do município ajudando com a liberação de emendas e salientou que “precisamos continuar avançando. Para isso, no dia 30, será muito importante elegermos quem poderá nos ajudar ainda mais”, finalizou.

Durante o evento foi apresentada para os conselheiros a nova Van, adquirida recentemente para uso na Secretaria da Saúde, e a Ambulância UTI, também adquirida nesta gestão.