Comitê Olímpico Brasileiro aumenta suspensão de Wallace, pune CBV e sugere corte de patrocínios

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) reagiu de forma dura à permissão dada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para que o oposto Wallace jogasse a final da Superliga, no domingo (30), desrespeitando suspensão aplicada pelo órgão no mês passado e que termina quarta-feira (3).

Em decisão publicada na terça-feira (2), o Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (CECOB) suspendeu a CBV por seis meses como confederação filiada ao COB, recomendando que o Banco do Brasil e o Ministério do Esporte cortem repasses pelo mesmo período. A decisão é assinada pelo conselheiro relator Ney Bello, que também é desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

O próprio Wallace também teve sua pena ampliada, que inicialmente era de 90 dias para clubes e de um ano para a seleção. Agora, ele está suspenso por cinco anos nos dois cenários, o que em tese encerraria sua carreira, aos 35 anos.

O Conselho de Ética também determinou que o Ministério do Esporte e o Banco do Brasil sejam oficiado da decisão que exclui temporariamente a CBV do movimento olímpico “para fins de cancelamento de todo e qualquer financiamento ou ajuda material à referida Confederação que tenha por pressuposto a sua vinculação ao COB e ao movimento olímpico.”

Esse aviso pode ser usado pelo governo federal para suspender, por seis meses, os contratos da CBV com o Banco do Brasil, principal motor da Confederação, e com a Lei de Incentivo ao Esporte.

O CECOB também sugere que o Tribunal de Contas da União (TCU) faça uma Tomada de Contas Especial sobre os valores públicos federais aplicados na CBV, e suspende por um ano o presidente em exercício da CBV, Radamés Lattari, o que deixa a CBV acéfala, uma vez que ele é o vice.

O presidente da CVB, Walter Pitombo Laranjeiras, conhecido como Toroca, está em situação crítica de saúde, já não comanda a confederação há algum tempo e, recentemente, a CBV alterou seu estatuto para que Radamés possa assumir como presidente em definitivo, o que ainda não aconteceu.

Relembre o caso

Wallace havia sido punido pelo COB, “por prática de ato antiético de promover e incitar a violência por meio da internet e redes sociais“, após publicar em sua conta no Instagram, em janeiro, uma imagem em que aparecia armado com uma pistola, junto à enquete: “Daria um tiro na cara do [presidente] Lula com essa 12?”

Apesar da punição, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do vôlei concedeu liminar para o oposto entrar em quadra. A decisão foi provisória e o Cruzeiro optou por não escalar o jogar nas semifinais.