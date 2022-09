Comarca de Tenente Portela ganha mais um magistrado

O Juiz de Direito Neimar Pedro Kaibers assumiu como magistrado da Vara Judicial do Foro da Comarca de Tenente Portela, em cerimônia realizada na segunda-feira, 12. Ele passa a compartilhar a jurisdição com o Juiz de Direito Luis Gustavo Negri Garcia, atual diretor do Foro.

Na ocasião, estiveram presentes autoridades da região, representantes da comunidade e das instituições ligadas ao sistema de Justiça.

“Em 12 de setembro de 2022 entrei em exercício efetivo na Comarca de Tenente Portela/RS. Por ocasião da cerimônia de apresentação às autoridades locais e representantes da comunidade estabeleci contato com advogados, prefeitos, vereadores, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de segurança pública, imprensa, etc., disponibilizando atendimento aos que necessitarem durante minha judicatura na Comarca. Fui muito bem recebido, juntamente com minha esposa e filhas, pela comunidade local, mantendo a tradição hospitaleira do povo gaúcho. Inclusive, no domingo, 11 de setembro, representei o Poder Judiciário na cerimônia de abertura oficial do acampamento farroupilha de Tenente Portela, estreitando os laços institucionais. No âmbito da unidade da Comarca conheci os servidores e colaboradores, muito qualificados e cordiais. Há grandes desafios que estamos enfrentando, em especial o acervo de aproximadamente 15.000 processos e também de audiências designadas para realizar e a designar. Também a equipe de cumprimento dos despachos e decisões apresenta insuficiência de servidores. Toda a força de trabalho da Comarca é composta por dez estagiários, sete servidores efetivos e uma servidora comissionada. Desse modo, o desafio central é imprimir a celeridade adequada, sem descurar da qualidade. No entanto, contando com o auxílio das equipes, ombreado pelo experiente colega Dr. Luis Gustavo, certamente alcançaremos resultado satisfatório, especialmente à sociedade da Comarca”, ressaltou o magistrado ao assumir a nova função.