Com menos de dois anos, Gibiteca da BPE se consolida como uma das principais do Brasil

Em menos de dois anos de existência, a Gibiteca da Biblioteca Pública do Estado (BPE) do Rio Grande do Sul já virou referência para artistas e apreciadores do estilo. Inaugurada em 5 de novembro de 2021, a partir da doação de 2,5 mil exemplares da coleção pessoal do quadrinista e designer editorial Guilherme Smee, que passou a atuar como curador voluntário do espaço, a gibiteca se consolida como espaço de troca, pesquisa e apreciação.

A doação inicial feita por Guilherme foi apenas a primeira de uma série que a seguiu. Logo após a criação, em janeiro de 2022, o espaço recebeu uma doação de 800 mangás feita pela Fundação Japão, organização vinculada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático que tem por objetivo promover o intercâmbio cultural.

Atualmente, a gibiteca já conta com mais de 8 mil volumes, entre histórias clássicas de super-heróis da Marvel, DC Comics e Sandman — entre outros –, mangás, o francês Asterix, a argentina Mafalda, fumettis italianos, coletâneas de charges e cartuns, obras de veteranos e novos artistas nacionais, como é o caso do próprio Guilherme, autor, entre outras obras, de “Divas Brasileiras”, que conta a história de 10 mulheres que quebraram paradigmas culturais no Brasil ao longo do século XX.

Um dos primeiros estandes da gibiteca é voltado justamente para obras nacionais e locais recentes, entre as quais o curador destaca trabalhos como o “Beco do Rosário”, da quadrinista gaúcha Ana Luiza Koehler, que se passa na Porto Alegre dos anos 1920 e retrata o processo de expansão da Capital, marcado pela desigualdade social e pelo racismo. Outra obra destacada por Guilherme é “Alvorada”, de autoria de Pablito Aguiar, que conta em quadrinhos histórias reais de 23 moradores do município da Região Metropolitana. A obra teve uma sessão de lançamento na própria gibiteca em 2022.

“É preciso tirar esse ranço de que quadrinhos é voltado só para crianças, tanto é que aqui na gibiteca a maioria dos quadrinhos não são para crianças. Os quadrinhos infantis estão em outro espaço, na biblioteca infantil da Casa de Cultura Mário Quintana. Então, acho que o trabalho da gibiteca também é conscientizar que existem quadrinhos para todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de temas, como na França é sabido disso, ou como no Japão, onde existem mangás para pessoas de idade avançada ou para bebês, por exemplo”, diz Guilherme.

O curador pontua ainda que a presença dos quadrinhos na Biblioteca Pública é uma forma de enfrentar os estigmas e a resistência em considerar suas histórias como literatura. “Ter um espaço pros quadrinhos reforça sua importância, institucionaliza os quadrinhos, os transforma num material de consulta importante para novas gerações que querem fazer quadrinhos ou que gostam de quadrinhos e não têm acesso a tanta diversidade de material”, diz

Em conversa recente com o Sul21, a nova diretora da BPE, Ana Maria de Souza, contou que os usuários da gibiteca foram um dos primeiros grupos que entraram em contato após ela assumir o cargo e que uma das primeiras medidas de sua gestão, iniciada em março, foi começar o processo de catalogação digital da gibiteca, já em fase de execução.

“A nossa gibiteca é muito conhecida. Para você ter uma ideia, foi o primeiro grupo que eu atendi depois que cheguei. Eles estavam preocupadíssimos que nós não fôssemos continuar e eu falei para eles que isso não aconteceria em hipótese alguma”, disse.

Guilherme destaca que, mesmo recente, a gibiteca já pode ser considerada uma das principais do Brasil, ficando atrás apenas de acervos como a Gibiteca Henfil, de 1991, que hoje está no Centro Cultural São Paulo, e de espaços criados nas cidades de Curitiba (PR), Santos (SP) e João Pessoa (PB). Além disso, pontua que tem sido procurado por bibliotecas do interior do Estado interessadas em montar espaços semelhantes. As obras da gibiteca podem ser lidas e consultadas apenas no espaço de leitura da BPE, de segunda a sexta, 10h às 18h, e sábado, das 10h às 17h. No setor de empréstimo, localizado em um acesso lateral, há cerca de 800 títulos, a maioria repetidos, que estão disponíveis para empréstimo a sócios — a associação é feita mediante a apresentação de RG, comprovante de residência e pagamento de uma taxa de R$ 10. A gibiteca também permanece aberta para doações de coleções e acervos pessoais. “É só vir aqui, trazer o material ou consultar através das redes sociais da Biblioteca, marcar para trazer e deixar aos cuidados do pessoal que biblioteca. A gente faz uma triagem, vê se os materiais são únicos ou repetidos, e então eles vão para consulta, para empréstimo ou mesmo para outras bibliotecas”, explica Guilherme.

Impulso para os quadrinistas locais