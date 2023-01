Com cartão corporativo, Bolsonaro gastou R$ 680 mil em ‘mercadinho gourmet’ de Brasília

Em outubro, durante o segundo turno das eleições presidenciais, uma mulher usou as redes sociais para denunciar a xenofobia dentro da unidade da Asa Norte do La Palma. Segundo o relato publicado por Edlene Silva e divulgado no site Metrópoles, o proprietário do local ofendeu a cliente por ser baiana.

De acordo com o depoimento, o homem perguntou onde a cliente teria nascido, devido ao sotaque. Ao responder que é natural de Salvador, na Bahia, ela afirma que o dono do estabelecimento chamou os baianos de “preguiçosos”.

“É daquele lugar que [o presidente Jair] Bolsonaro perdeu 1 milhão de votos porque ofereceu um milhão de empregos para baianos que não gostam de trabalhar, são preguiçosos”, teria dito o homem.

No relato, a cliente comenta que se sentiu agredida. “Me senti extremamente desrespeitada, agredida e vítima de xenofobia. Para evitar um confronto com um bolsonarista descontrolado e possíveis consequências violentas desse senhor preferi dizer que essa afirmação de que éramos vagabundos e preguiçosos era um preconceito e uma inverdade e me retirei. Nunca mais piso meu pé nesse lugar preconceituoso e desrespeitoso”, escreveu a cliente.

Em nota divulgada à época, o estabelecimento informou que trabalha para apurar o caso. “Nos desculpamos por qualquer desconforto que possa ter sido causado, e reafirmamos nosso compromisso com reforçar nossos valores de multiculturalidade e diversidade no melhor relacionamento possível com os clientes, por parte de nossos administradores e funcionários”, disse a firma.