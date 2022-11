Colheita do trigo ultrapassa 50% da área cultivada na Região Celeiro

O mais recente Informativo Conjuntural da Emater-Ascar revela que aproximadamente metade das lavouras com trigo na Região Celeiro já foram ceifadas.

Em Santo Augusto, a maioria dos rendimentos estão acima dos 3.600 quilos por hectare (60 sacas). Em alguns casos, a produtividade alcançou 4.500 quilos por hectare (75 sacas).

De acordo com a Emater-Ascar, determinadas colheitadeiras possuem monitores de produtividade e, em áreas específicas, o equipamento apontou 100 sacas por hectare. A instituição também afirma que a qualidade do produto ceifado tem se mantido excelente, com PH superior a 78.

Em nível estadual, 37% das lavouras com o cereal já foram colhidas. Ao todo, nesta safra, são 1,45 milhão de hectares. A produtividade média estimada continua em 3.210 quilos por hectare.

A Emater-Ascar reitera que existe a possibilidade de aumento da produtividade conforme avança o trabalho de retirada do grão. A cultura está em final de ciclo com a maior parte das plantações em fase de maturação e pronta para colheita.