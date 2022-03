CHEGADA DO COELHO ACONTECE NESTE DOMINGO EM TENENTE PORTELA

O clima de Páscoa tomou conta de Tenente Portela. O ponto alto da decoração é a Praça do Índio, que se transformou em uma verdadeira “Cidade do Coelho”. A ornamentação, montada pelas equipes da Zeladoria e do CRAS, criou vários cenários interativos para a criançada. Nesta semana, começaram as visitações dos alunos das escolas da rede municipal. O espaço está a disposição de toda a comunidade, inclusive à noite, onde uma iluminação especial torna a praça ainda mais bonita.

Para marcar a “Páscoa em Portela”, a Prefeitura organizou para este domingo, 3, a “Chegada do Coelho”. O evento, que começará a partir das 17 horas, marcará a abertura oficial das atividades pascoalinas no Município. Haverá música, brincadeiras, distribuição de balas, e é claro a presença do “Coelho da Páscoa”, entre outras atrações.

Nas fotos, além do convite, imagens da visitação da criançada nesta manhã de terça-feira, 29. Lá também estiveram o prefeito, Rosemar Sala; e as secretárias de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala; e de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela