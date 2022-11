CER MIRAGUAI VOLTA A CAMPO PELA COPA RS DE FUTEBOL AMADOR

O Clube Esportivo e Recreativo Miraguai cumpre neste domingo, 20, o segundo compromisso na Copa RS de Futebol Amador. O adversário será o Fluminense em partida válida pela categoria livre. O duelo está marcado para às 10 horas da manhã, no Estádio Rubro-Negro, em Crissiumal.

Depois de vencer na estreia o Flamengo, por 2 a 0, o representante portelense precisa de um empate para ficar com uma das duas vagas deste triangular à próxima etapa do certame. Até mesmo em caso de derrota por um gol de diferença, a classificação estará garantida.

A Copa RS, promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), conta com a participação de 147 times. Os jogos acontecem em 65 municípios gaúchos e são disputados nas categorias: veteranos (atletas acima de 40 anos) e livre. Nos veteranos o CER Miraguai e o Flamengo de Crissiumal já estão garantidos na segunda fase.

A participação do CER Miraguai na Copa RS de Futebol Amador tem o apoio da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, através da Lei do Patrocínio (2.790/21).

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela