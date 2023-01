CER MIRAGUAI SUPERA O ATLÉTICO DE HORIZONTINA NOS PÊNALTIS E AVANÇA NA COPA RS

Em um jogo difícil, a equipe de veteranos do CER Miraguai levou a melhor diante do Atlético de Horizontina e garantiu a vaga para a próxima fase da Copa RS de Futebol Amador. A partida foi disputada na tarde deste domingo, 8, no Estádio da Baixada, em Tenente Portela. A vitória foi nos pênaltis, 4 a 2, depois de empate em 1 a 1 no tempo normal.

O CER Miraguai agora aguarda as definições da Secretaria de Esporte e Lazer do RS, órgão responsável pelo certame, para saber como será a próxima fase. Restam 16 equipes e os confrontos novamente serão eliminatórios. No outro jogo realizado em Tenente Portela, o Flamengo de Crissiumal passou pelo representante de São José do Inhacorá, após vitória por 1 a 0.

Além do Miraguai e do Flamengo, também estão classificados os seguintes clubes: Ouro Verde de Porto Alegre; Barnabé de Cachoeirinha; Fluminense e Centenário de Alegrete; Penharol de Guaíba; Boa Parada de Cruz Alta; Garibaldi; Ipiranga de Bento Gonçalves; AERK de Santa Maria; Flamengo de Santa Cruz do Sul; Farroupilha de Dom Pedrito; Guarani de Bagé; Independente de Bagé e Caponense de Capão da Canoa.

Pelo livre, o CER Miraguai joga no próximo domingo, 15, em Santa Rosa contra os donos da casa, o Celtic.

A participação do CER Miraguai na Copa RS de Futebol Amador tem o apoio do Município, através da Lei Municipal do Patrocínio (2.790/21). Prefeitura de Tenente Portela – Orgulho de nossa gente.

