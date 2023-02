CER Miraguai entra em campo pela semifinal da Copa RS

Neste domingo, 26, o Clube Esportivo e Recreativo Miraguai entrará em campo pela semifinal da Copa RS de Futebol Amador. O jogo é válido pela categoria veterano e será disputado na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, Região Metropolitana. O adversário será o Caponense Futebol Clube, de Capão da Canoa. No outro jogo da rodada se enfrentarão Ouro Verde/Santo Alfredo (Porto Alegre) e Fluminense (Alegrete).

Os vencedores farão a final do certame, programado para o outro fim de semana na Capital. A Copa RS é promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e tem o apoio da Federação Gaúcha de Futebol. A competição teve início no mês de outubro de 2022 com a participação de 72 cidades. Na outra categoria, a livre, a semifinal também ocorrerá neste domingo, 26. Os duelos serão disputados na cidade de Três Coras e são os seguintes: Boca Júnior (Alegrete) x Rende Mais (Agudo) e Farroupilha (Rolante) x Roma (Antônio Prado).

O CER Miraguai é treinado por Altemir de Oliveira, o Fofo. A maioria do elenco fez parte da conquista em 2001 do título da Copa Sul (Sub 21). Também fazem parte alguns atletas do futebol regional, sendo que a maioria deles com passagens por clubes do futebol profissional.

A participação do CER Miraguai na Copa RS de Futebol Amador tem o apoio do Município, através da Lei do Patrocínio (2.790/21). Prefeitura de Tenente Portela – Orgulho de Nossa Gente.