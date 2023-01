Censo indica aumento da população em Tenente Portela

O IBGE divulgou os dados preliminares do Censo Demográfico 2022 e indica que o município de Tenente Portela teve um crescimento significativo no número de habitantes em relação aos dados estimados em 2021.

O último Censo havia sido realizado em 2010. É partir daquela contagem que ao longo dos anos seguintes o IBGE fez a chamada estimativa populacional.

Segundo os dados preliminares Tenente Portela teve um crescimento de mais de 1000 habitantes. Em 2021, pelos dados estimados, eram 13.385 moradores, no entanto, nos dados preliminares, mas da contagem real, a população apontada é de 14.494 habitantes. Os dados consolidados serão divulgados no decorrer do ano que vem.

Com esse aumento da população, o município de Tenente Portela volta a ultrapassar Santo Augusto (13.641) e recupera a posição de segundo município mais populoso da Região Celeiro. A cidade mais populosa da Região Celeiro segue sendo Três Passos com 25.467 habitantes.