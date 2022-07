Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes ocorrerá em agosto

A 23ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes está com as inscrições abertas. Organizado pela Prefeitura e os CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira, o evento acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de agosto e faz parte das comemorações dos 67 anos de Tenente Portela.

A estimativa é de contar com a participação de 150 cavalarianos. A Cavalgada percorrerá 98 quilômetros e terá como destaque o acendimento da chama junto ao túmulo do Tenente Portela, às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho do Vale. Este ato está marcado para a manhã do domingo, 7.

A Cavalgada deste ano homenageará o tradicionalista Milton Sganderla, que faleceu no dia 5 de abril de 2021, em decorrência da Covid. Como patrono do evento o nome escolhido foi o do tradicionalista Rubinho Krabe.

A edição deste ano conta com o apoio da 20ª Região Tradicionalista; da Prefeitura e do CTG Repontando o Gado de Pinheirinho do Vale; da Prefeitura e do CTG Querência Gaúcha de Vista Gaúcha; e as comunidades São Miguel de Vista Gaúcha e Nossa Senhora da Saúde de Tenente Portela.

As inscrições deverão ser feitas com as entidades tradicionalistas. Nos cards a programação.