Cacau Show chegou na cidade com um ambiente aconchegante, sabores e aromas

Uma franquia da Cacau Show inaugurou, no centro de Tenente Portela, para qualificar o comércio local com os seus saborosos chocolates e com uma variedade de produtos. No local são ofertados chocolates, cafés, chás, fondue e waffle.

De acordo com a proprietária, Edilaine Brizola, “a Cacau Show é uma das poucas empresas do Brasil que produz chocolate fino, que não possui gordura hidrogenada em seu produto. Isso possibilita um paladar mais agradável e saboroso. Gostaria de agradecer a receptividade que a cidade portelense nos proporcionou nesses dias. Fomos muito bem acolhidos!”

A Cacau Show fica na Avenida Santa Rosa, nº 220, sala 02, Edifício Boulevard. Contato pelo Whatsapp (55) 9 9608-5440 ou pelo telefone fixo (55) 2016-5440.