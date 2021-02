Butantan espera receber insumo para 8,6 milhões de doses da Coronavac na quarta

Uma nova remessa de 5,4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da fábrica da biofarmacêutica Sinovac Life Sciences que irá permitir a produção de mais de 8,6 milhões de doses da CoronaVac pelo Instituto Butantan já está no Aeroporto de Pequim, na China, aguardando liberação, e deve chegar a São Paulo na quarta-feira, informou o governo do estado de São Paulo neste domingo.

Na última sexta-feira, o estado de São Paulo entregou ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, um lote com 1,8 milhão de doses da vacina do Butantan para a vacinação dos brasileiros, completando cronograma estabelecido com o órgão federal que previa a entrega de 8,7 milhões de vacinas até 31 de janeiro.

De todas as vacinas disponíveis no país até o momento, 80% foram fornecidas pelo Instituto Butantan. O governo de São Paulo já distribuiu 1,2 milhão de doses. A vacinação no Estado começou em 17 de janeiro, com a imunização de profissionais de Saúde no Hospital das Clínicas de São Paulo.