Brigada Militar apreende drogas arremessadas para o interior do Presídio Estadual de Três Passos

Nessa semana, novamente ocorreram arremessos de drogas para o interior do Estabelecimento Penal em Três Passos. Um deles ocorreu dia (29/08), às 08h50, sendo apreendido 220 gramas de maconha, 06 carregadores, 04 cabos USB e 05 fones de ouvido.

No dia (01/09) outro arremesso foi identificado, porém transpôs a barreira e foi alcançado pelos detentos, sendo posteriormente abordado o autor, sendo localizado com ele uma bucha de maconha, a qual foi apreendida. No dia (02/09), às 15h40 foram apreendidos mais três pacotes, contendo 08 celulares, 04 carregadores e diversos cabos.

Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Foto / Fonte: Brigada Militar