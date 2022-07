Barra do Guarita está entre as 70 cidades com gestão contábil mais transparente do Brasil

O município de Barra do Guarita é destaque no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal organizado pelo Tesouro Nacional. O ranking é uma iniciativa que busca a melhoria da qualidade e da consistência dos dados fiscais e contábeis enviados pelos entes da Federação ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Barra do Guarita aparece em 65º lugar no ranking com 5.568 municípios brasileiros, registrando o melhor posicionamento entre os municípios da região e figurando entre os 100 melhores do Brasil.

Foram avaliadas quatro dimensões: Gestão da Informação, Informações Contábeis, Informações Fiscais e Informações Contábeis x Informações Fiscais. Quanto maior o percentual de acertos nas verificações, melhor a classificação do ente federativo no ranking. Aqueles que acertaram 95% ou mais, obtiveram nota A. Quanto maior o percentual de acertos nas verificações dos critérios, melhor a classificação do município. Barra do Guarita ficou com 97,9% de acertos.

Para o prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, “é um resultado espetacular, fruto de um trabalho com zelo pela equipe de governo, servidores municipais, prestadores de serviços e fornecedores, mas principalmente da comunidade barraguaritense que auxilia cotidianamente a administração municipal. Ele ainda completou que a “eficiência contábil e fiscal gera bons resultados em todos os demais serviços públicos aqui prestados e isso nos deixa felizes. Por isso parabenizo a todos.”

Na região o município de Tenente Portela ficou na posição 4.012º, Vista Gaúcha em 2.000º, Derrubadas em 1.771º, Miraguaí em 2.298º, Redentora 3222º, Coronel Bicaco em 3.994º, Três Passos 3.446º e Palmitinho 958º.