Barra do Guarita apresenta projeto para asfaltar mais três ruas da cidade

O município de Barra do Guarita dará sequencia no trabalho de melhoria na infraestrutura urbana do município. Neste ano, diversas ruas estão passando por obras, com a construção de asfalto em diversos pontos.

Nesta semana o prefeito Rodrigo Locatelli Tisott divulgou que mais um projeto está pronto para ser colocado em prática, que agora vai beneficiar as ruas Passo Fundo, Pelotas e Carazinho. O prefeito disse que o investimento em infraestrutura é também um investimento direto na qualidade de vida dos moradores de Barra do Guarita.

Já estão em obras as ruas Cruz Alta e Uruguaí e a Avenida Tenente Portela.