Avançam as obras para interligação de novos poços artesianos no município de Tenente Portela

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) vem trabalhando para melhorar o abastecimento de água em Tenente Portela. No final de 2022, a Corsan colocou o poço TPO 51, localizado em Lajeado Bonito, em operação. Aproximadamente 1.500 metros de rede de água de 110 mm foram executados, entre método não destrutivo e destrutivo. Este poço produz em torno de 182 mil litros de água por dia.

Neste momento está em execução a obra para interligação do poço TPO 55. De 4.374 metros do projeto de ampliação da rede de água de 110 mm, já foram executados aproximadamente 3.200 metros. O poço está localizado em Linha Nossa Senhora da Saúde e vai produzir cerca de 322 mil litros de água por dia. Assim que o poço for colocado em operação, será dispensado o serviço de caminhão-pipa que vem desde dezembro ajudando a abastecer o sistema.

Após o término dessa obra, está previsto de imediato a interligação de mais um poço, esse localizado em Linha Alto Alegre. Serão executados 1.898 metros de rede de água de 110 mm, o que contribuirá com mais 192 mil litros de água para o sistema.

De acordo com o gerente da Corsan de Tenente Portela, Maurício dos Santos, “contando o poço que já está operando e com os novos que serão colocados em operação em breve, teremos um incremento na produção do sistema em 696 mil litros de água por dia, em 7.772 metros de ampliação da rede de água. Será o maior incremento de água e ampliação de rede da história da Corsan no município de Tenente Portela e em tão pouco tempo.”

Reservatório elevado de 500 mil litros – As obras do reservatório elevado de 500 mil litros seguem normalmente, estando na fase de concretagem da laje inferior da cúpula do reservatório. Nas próximas etapas serão concretadas as paredes e a laje de cobertura da cúpula. A previsão do término completo da obra, segundo a empresa contratada, é para o segundo trimestre deste ano.

O atual reservatório, de 250 mil litros, que é da década de 60, não supre mais a necessidade de reservação.

“Informamos, também, que ao fim de 2022, foi instalado um novo reservatório elevado de inox de 50 mil litros junto à Rua Júlio de Castilhos. Mais um novo reservatório elevado de inox, agora com 100 mil litros está previsto para ser instalado na Escola Sepé Tiaraju, melhorando ainda mais o sistema de reservação de Tenente Portela”, diz o gerente, afirmando que a 21ª Coordenadoria de Educação cedeu o espaço no dia 15 de fevereiro.

Maurício ainda refere que no ano de 2022 foram aumentadas as capacidades de reservação dos reservatórios do Bairro São Francisco (de 5 para 15 mil litros) e Cotricampo (de 20 para 25 mil litros), que são reservatórios novos de fibra.

“A Corsan informa que devido à estiagem, entre novembro e dezembro de 2022, dois poços, do total de 12, diminuíram em 50% a vazão e o nível dinâmico, sendo que as fontes operam hoje com cerca de 20% da capacidade. Em contrapartida, nessa época do ano o consumo aumenta. Nesse sentido, reiteramos à população portelense, que sempre foi parceira, para que continue utilizando água com coerência e prudência, evitando desperdícios. A equipe da Corsan está fazendo o seu melhor, nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda”, conclui Maurício dos Santos.

Também o gerente afirmou que foram realizadas instalações de 690 metros de rede de água na Linha Taquara Lisa, em parceria com a Prefeitura Municipal, que beneficiou famílias que lá residem, e efetivado um empreendimento que gerará empregos. Em parceria também com a Prefeitura Municipal foram instalados 190 metros de encanamento no Pórtico do Bairro Rubino Marroni, onde a Corsan corrigiu um problema que ocorria há vários anos, o encanamento passava por cima do Pórtico, dificultado o abastecimento de àgua de várias famílias.