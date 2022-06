Assistência Social de Tenente Portela promoveu palestra motivacional para servidores

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana, realizou na tarde do último dia 14, uma palestra motivacional para os servidores da pasta. O evento ocorreu no auditório do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, e teve como palestrante Diana Ceolin. Ela, que é mentora, treinadora e capacitadora de desenvolvimento humana, abordou o tema “Pessoas felizes vivem mais, produzem mais e faturam mais”.

Em torno de 37 trabalhadores da Secretaria , incluindo servidores da Gestão, CRAS, CREAS, Casa Lar e Conselho Tutelar participaram. Conforme a secretária Rosangela Fornari a palestra foi muito dinâmica e interativa, proporcionando a todos um maior auto-conhecimento, planejamento e análise comportamental para compreender como agir e quando agir.

Com informações da Secretaria de Assistência Social e Promoção Humana

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela