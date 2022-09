Após perseguição, BM prende homem por furto e porte irregular de arma de fogo

Policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por furto e porte ilegal de arma de fogo em Coronel Bicaco, na manhã desta segunda-feira (05), por volta das 11h. A prisão ocorreu na estrada de Vila Turvinho.

O suspeito conduzia um veículo Escort, na cidade de Campo Novo, quando foi avistado pela vítima do furto, morador de Braga, que havia se deslocado até Campo Novo para fazer o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia.

A vítima, que conduzia uma camionete Saveiro, começou uma perseguição, que se prolongou por ruas da cidade de Campo Novo e acabou parando na estrada de chão que liga Campo Novo a Coronel Bicaco, já no território bicaquense. Durante a perseguição ocorreram disparos de arma de fogo.

Após abordagem da BM ao Escort, foi localizado na posse do condutor um motor hidro e uma bomba hidráulica de máquina colheitadeira, furtados na madrugada de hoje no município de Braga, além de um revólver calibre 38, com três munições deflagradas.

O homem foi preso em flagrante, sendo encaminhado para Delegacia de Polícia de Coronel Bicaco para o devido registro.