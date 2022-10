Agora é ouro: Sala do Empreendedor de Tenente Portela recebe nova certificação

A Sala do Empreendedor de Tenente Portela recebeu na quarta-feira, 19, o Selo Ouro do Sebrae do Rio Grande do Sul e da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). O serviço, que é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, desenvolve suas ações em prol do empreendedorismo local.

A entrega da certificação ocorreu durante a Mercopar 2022, a maior feira de indústria e inovação da América Latina, que teve início no dia 18 e prossegue até o dia 21 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. Este é o quarto ano em que é concedida esta certificação e a segunda vez que Tenente Portela é contemplada. Em 2021 o o Município havia recebido o selo bronze.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elisangela Lutz, e o diretor do Departamento de Turismo, Júlio Jurandir Graminho Júnior, representaram o município na solenidade. “Este reconhecimento mostra que estamos no caminho certo para melhorar e desburocratizar o ambiente empreendedor local”, destacou a secretária.

Conhecida por facilitar a vida dos MEIs e das MPEs na hora de abrir um negócio, auxiliar no esclarecimento de dúvidas e oferecer consultorias e capacitação, a Sala do Empreendedor de Tenente Portela funciona junto à Central do Cidadão.

De Brasília, onde cumpre agenda durante esta semana, o prefeito Rosemar Sala comemorou a conquista e principalmente a evolução que vem ocorrendo. “Nossa Sala do Empreendedor tem mais de 10 anos. O ano passado foi bronze e agora é ouro. Estamos evoluindo e vamos seguir qualificando os serviços”, destacou. O prefeito em exercício, Leônidas Balestrin, também destacou a importância desta certificação. “Representa o reconhecimento do trabalho de toda a equipe”, salientou.