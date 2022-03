Administração municipal apresenta, em Audiência Pública, projeto para substituição da iluminação pública

Em Audiência Pública realizada na quarta-feira, 23, na Câmara de Vereadores, a administração municipal apresentou o projeto “Portela Iluminada”, que pretende substituir todas as luminárias públicas por lâmpadas de LED. Também serão contemplados os bairros e as sedes das localidades do interior e da Terra Indígena.

O projeto já está na Câmara Municipal de Vereadores, com parecer favorável da assessoria jurídica, aguardando parecer da Comissão de Justiça e Redação para aprovação dos edis.

No ano de 2021, o município gastou aproximadamente R$ 670 mil com a conta de luz da iluminação pública, e mais R$ 230 mil só com o serviço de reparo, manutenção e substituição de lâmpadas. Os recursos para pagar esta conta vieram da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP). A cobrança é legal e está prevista inclusive na Constituição Federal. A contribuição, que não pode ser usada para outra finalidade, é recolhida junto com a conta de luz, de acordo com o consumo de cada usuário. Os valores arrecadados em 2021 giraram em torno de R$ 900 mil, ou seja, praticamente empataram com as despesas, o que impossibilita investimentos mais consideráveis.

Segundo o projeto, as luminárias convencionais – que são usadas majoritariamente hoje – têm uma vida útil curta, não garantem uma iluminação de qualidade e consomem mais energia, o que eleva as despesas com a conta de luz. A expectativa de vida útil de uma lâmpada de LED pode chegar a 25 anos. A manutenção é mínima e a luminosidade é muito superior

Um estudo técnico preliminar indica que o município tem aproximadamente 2 mil pontos de iluminação, mais de 90% são luminárias tradicionais. O programa prevê a troca de todas elas, incluindo o braço e o suporte. O investimento deverá girar em torno de R$ 3,5 milhões, que serão pagos em 60 parcelas fixas. Os conjuntos substituídos continuarão sendo de propriedade do município e poderão ser leiloados ou reaproveitados.

Na Audiência Pública, o prefeito Rosemar Sala, defendeu o projeto e respondeu questionamentos dos edis e da comunidade. Vereadores da oposição levantaram várias questões sobre a viabilidade do projeto, que serão discutidas em sessão ordinária a ser agendada pela casa legislativa.