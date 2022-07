Acidente envolvendo van e caminhão deixa sete pessoas mortas em Sarandi

Um acidente envolvendo uma van e um caminhão, ocorrido na manhã desta segunda-feira, deixou sete pessoas mortas na cidade de Sarandi. Informações preliminares indicam que a colisão ocorreu no km 111 da BR 386. As vítimas seriam todas naturais do município de Constantina.

A van seria da Secretaria de Saúde de Constantina e transportava pacientes que receberiam atendimento médico em outra cidade. A colisão teria ocorrido no momento em que o motorista do caminhão teria tentado realizar uma ultrapassagem no trecho. A manobra, no entanto, não foi completada e terminou com o choque entre os dois veículos.