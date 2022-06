ACI realiza Assembleia Geral Ordinária e define nova diretoria

Na noite de segunda-feira, 30, a Associação Comercial e Industrial (ACI) realizou Assembleia Geral Ordinária para a prestação de contas da gestão anterior, alteração do estatuto da entidade e eleição e posse da nova diretoria.

Tiago Sganderla encerrou seu período como presidente da ACI agradecendo pelo apoio recebido de todos os membros das diretorias que comandou nos últimos dois biênios e a importância da parceria estabelecida entre os associados. Sganderla continua fazendo parte da nova diretoria, agora como conselheiro fiscal.

A nova diretoria da ACI foi definida por aclamação e passa a comandar a associação sob a presidência de Antônio Ganacini.

O novo presidente agradeceu a confiança e disse que pretende reafirmar a parceria estabelecida entre a entidade e os associados. “Nos próximos dias estarei visitando todos para trocar ideias e definir ações que serão implantadas pela entidade”, afirmou Ganacini. Ele também informou que a diretoria pretende rever os valores pagos pelos associados para tornar a ACI mais acessível e atrair novos empreendimentos. “Atualmente, a ACI de Tenente Portela possui 120 associados. O planejamento da nova diretoria é dobrar a quantidade de associados até o final desta gestão”, relata o presidente.

A nova diretoria é composta por Antônio Ganacini, presidente; Guilherme Damiani, vice-presidente; Luiz Felipe Walter, tesoureiro; Fábio André Finatto, vice-tesoureiro; Lucas Wolf, secretário; Ricardo Abegg, vice-secretário; Tiago Sganderla, Adriana Braucks, Mariane Kunde, Flávio Dressler, Sérgio Faber Júnior e Juliana Côrtes, conselheiros fiscais.

Durante a assembleia também foram discutidas e aprovadas duas mudanças no estatuto da entidade. A primeira, estabelecendo que, caso haja apenas uma chapa concorrendo para a formação da nova diretoria, a escolha ocorra por aclamação e não por escrutínio secreto, mantida a votação individual e secreta para quando houver mais de uma chapa. A outra, se trata da inclusão de um parágrafo que permite que a diretoria monte um conselho consultivo, denominado pelos proponentes como “conselho de ideias”, que vai colaborar com a diretoria. Os membros desse conselho não terão direito a voto e nem poder de escolha, servindo apenas como consultores da diretoria em questão.

Finalizando, Ganacini afirmou que pretende fortificar ainda mais a entidade, ressaltando que a nova gestão dará seguimento aos programas em andamento e irá pôr em prática novos projetos em que vem trabalhando. O presidente destacou que o primeiro projeto que pretende colocar em prática é o novo Plano de Associados, com novos valores e benefícios, tornando a ACI muito mais acessível e forte, pois sonha em dobrar o número de associados em sua primeira gestão. Também expôs sua vontade de estreitar os laços com o Executivo municipal, caminhando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, sempre em busca do crescimento e do fortalecimento de nossa cidade. Por fim, o novo presidente expressou seu orgulho e alegria pela nova equipe gestora da ACI e reforçou seu comprometimento com a entidade e a comunidade local, salientando que irá promover um trabalho sério e transparente com sua nova equipe.