ACI e Poder Executivo promovem a “1ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Portela Impacta 2022”

Aproximadamente 400 pessoas participaram da “1ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Portela Impacta 2022”. O evento, realizado na noite de quinta-feira, 10, na Cripta da Igreja Católica, foi promovido pela Associação Comercial e Industrial (ACI) e Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O público era formado principalmente por empresários e seus colaboradores, estudantes, servidores públicos, profissionais liberais e microempreendedores.

O ponto alto da conferência foi a palestra ministrada por Alexandre Weimer, que compartilhou suas experiências e vivências como mentor, investidor e conselheiro de vendas e marketing. A proposta era impactar positivamente, e isto literalmente aconteceu. Aproximadamente em uma hora e meia o catarinense de Concórdia, que é co-fundador do HJ Conference e CEO da A9 Performance, motivou os participantes com iniciativas que, segundo ele, estão na simplicidade e podem ser resumidas nas seguintes atitudes: acreditar, agir e amar.

Weimer afirmou estar feliz pela receptividade da comunidade portelense, que passou uma mensagem positiva na troca de conhecimento. “Tive o prazer de participar da primeira conferência municipal portelense, fiquei muito feliz, principalmente porque consegui discutir com a plateia receptiva, sobre o que eu acredito do futuro, consegui incomodar a todos, que é o meu objetivo, tirar as pessoas da zona de conforto. O que mais me deixou feliz foi o movimento que está se iniciando no município. Tenho certeza que Tenente Portela não será mais a mesma, não só pela minha palestra, mas pela atmosfera do evento, que foi grandiosa. O conhecimento é uma grande mola propulsora de mudança do mundo. Parabéns Tenente Portela!. Espero estar presenta na próxima conferência em 2023”, conclui.

De acordo com Antônio Ganacini, presidente da ACI, “neste dia não só plantamos uma semente para um futuro repleto de possibilidades, mas também criamos um marco na história de nossa querida cidade, marco este que será lembrado por muito tempo. É animador ver que nossa comunidade está muito engajada e disposta a buscar conhecimento e quebrar paradigmas enraizados com o passar do tempo, muito disso graças ao perfil jovem dos empresários e gestores que estão à frente das empresas. Buscar o novo é sempre bom e positivo. Gostaria de parabenizar e agradecer toda a equipe da ACI que não mediu esforços para realizar um evento de sucesso, bem como a forte e sólida parceria com o Poder Público, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e é claro, a nossa comunidade que comprou a ideia do evento e acreditou em todos nós.”

A conferência teve na abertura os pronunciamentos do secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Paulo Farias, do presidente da ACI, Antônio Ganacini, e do prefeito, Rosemar Sala. Toda a equipe do governo municipal e representantes de várias entidades e segmentos prestigiaram o evento.

A parceria entre o Poder Público e a ACI, estabelecida deste o início do atual mandato, deverá proporcionar novos eventos desta natureza, garante o prefeito. Para Rosemar Sala, “o momento positivo que o Município está vivendo é resultado do espírito empreendedor da nossa gente, e isto deverá ser ainda mais fomentado”.