ACI apresenta projetos e planos da gestão 2022-2024 em Assembleia Geral Extraordinária

A Diretoria da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Tenente Portela realizou na quarta-feira, 26, Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para apresentar novos projetos encaminhados pela instituição e como serão executados. A AGE foi realizada no Centro de Eventos Dressler e contou com a participação expressiva de associados.

De acordo com o presidente da ACI, Antônio Luis Ganacini, “a diretoria da atual gestão foi escolhida priorizando não só pessoas capacitadas e motivadas a desempenharem suas funções dentro da entidade, mas também levando em consideração a diversidade das atividades empresariais. Ou seja, hoje dentro da diretoria temos representantes dos setores da saúde, marketing, indústria, instituições financeiras, moda e vestuário, combustíveis e comércio em geral, o que proporciona uma grande riqueza de ideias e uma maior eficácia nos trabalhos propostos para os associados. A atual gestão busca reformular a imagem que a comunidade portelense tem da associação, proporcionando aos associados uma entidade mais forte e atuante. Por isso lançamos o slogan ‘Construindo Uma Nova ACI’ e sua identidade visual composta por uma lâmpada, símbolo universal de novas ideias, a tradicional engrenagem que compõe a atual logo da ACI e barras centrais finalizando e demostrando crescimento constante, de modo a ratificar as intenções da diretoria. Consoante esta nova proposta de trabalho, a atual gestão lançou uma série de propostas e trabalhos que serão ofertados aos seus associados. Redução nos valores das mensalidades – Ao observarmos o atual cenário de recuperação econômica pós-pandemia, com alta inflação e envolto de incertezas e surpresas, o primeiro pensamento do empresário é o de resguarda econômica através do corte e otimização de custos. Assim sendo, nossa gestão reformulou os atuais planos de associação e reduziu os valores das mensalidades dos associados, promovendo economia para os associados e também possibilitando a associação de novas empresas. Plano de Benefícios – Criado com o objetivo de fomentar a formação de parcerias entre as empresas e entidades, visando promover e integrar seus associados através de convênios firmados com diversas instituições e empresas associadas e disponibilizando benefícios exclusivos aos seus associados como descontos em serviços e produtos. Café com associados – Buscando uma reaproximação dos associados com a entidade, a ACI realizará mensalmente o Café Com Associado. Iremos selecionar e receber representantes das empresas associadas para ouvir as suas demandas, apresentar novos projetos e trabalhos em andamento. E também os associados poderão apresentar seus negócios, compartilhar experiências e ideias e assim gerar ainda mais engajamento com o comércio local. Feirão de Empregos – As feiras de empregos são boas oportunidades para as empresas suprirem seu déficit de colaboradores, bem como para o trabalhador conseguir a tão sonhada vaga. Pensando nisso, a ACI promoverá periodicamente o Feirão de Empregos, sem custo para as empresas associadas e para os trabalhadores interessado. Super Feirão Zero Dívidas – Em parceria com a CDL Porto Alegre, a ACI irá promover o Super Feirão Zero Dívida, que é a maior campanha de recuperação de crédito do Estado e o consumidor inadimplente poderá negociar o pagamento da dívida diretamente com a empresa credora. Natal Encantado ACI 2022 – Resgatamos os grandes prêmios! Em nossa já tradicional e consagrada campanha Natal Encantado ACI, nesse ano de 2022 vamos promover novamente uma grande campanha de Natal com super prêmios e novidades que vão estimular nosso comércio local. Cursos e Palestras – Pensando no desenvolvimento dos empresários e colaboradores, a ACI vai resgatar o calendário de cursos e palestras, uma demanda muito importante e requisitada pelos associados. Nesse intento, como pontapé inicial, realizaremos a I Conferencia de Desenvolvimento Portela Impacta 2022, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e

Turismo, com o mentor e conselheiro de vendas e marketing, investidor, cofundador do Hoje Conference e CEO da A9 Performance, Alexandre Weimer, a ser realizado em 10 de novembro de 2022. As credenciais para a participação no evento deverão ser adquiridas diretamente na sede da ACI, ou pelo telefone/whatsapp 55 3551-1211”, finaliza Ganacini.