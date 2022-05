Ação conjunta resulta na apreensão de meia tonelada de maconha em Frederico Westphalen

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil (PC) prenderam dois traficantes e apreenderam cerca de 500 quilos de maconha na noite do domingo (29/5), na BR 386 em Frederico Westphalen.

Os indivíduos – de 29 e 30 anos de idade – ocupavam uma GM Zafira com placas de Pelotas/RS. Os tabletes da droga estavam acondicionados no assoalho, no porta-malas e no banco traseiro do veículo.

Os presos – que são moradores de Pelotas – foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para os procedimentos formais.

Essa foi a quarta apreensão de maconha realizada pela PRF neste domingo, na BR 386. As ocorrências anteriores foram registradas em Seberi e Carazinho. O montante de droga retirada de circulação se aproxima de uma tonelada.