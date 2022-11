Academia Fitness Experience prepara novo ambiente e promove “Pix Premiado” para auxiliar atleta de fisiculturismo

A Academia Fitness Experience chega até vocês com enorme alegria para contar uma super novidade. Sempre buscando o melhor para os seus alunos, visando saúde e bem estar, a Academia Fitness Experience está preparando um novo ambiente, repleto de aparelhos novos e uma equipe qualificada para melhor atender seus alunos.

“Preparem-se! Uma nova estrutura está chegando!”, afirma o proprietário Álvaro Soares, convidando todos a participarem do Pix Premiado, que está sendo disponibilizado no valor de R$ 20,00. Quem participar estará concorrendo a três meses grátis de academia. O valor arrecadado será destinado à atleta Andressa Rossetti, que está se preparando para representar o município em campeonato de fisiculturismo em Curitiba. “Não fique de fora. A Academia Fitness Experience busca o melhor para você”, afirma Soares.