A Seco Automóveis inaugura nova loja na Avenida Itapiranga

A Seco Automóveis, que está há dez anos no mercado vendendo veículos novos e seminovos, inaugurou sua nova loja no sábado, 15 de outubro. Agora, está localizada na Avenida Itapiranga nº 153, para melhor atender seus clientes e amigos.

Conforme o proprietário da Seco Automóveis, Elissandro Alfredo Heydt, “o novo ambiente propicia conforto para fechar bons negócios para seus clientes. Vendemos veículos novos e seminovos, trabalhamos com financiamentos e com consórcios contemplados, onde o cliente economiza nos juros. Recebemos o veículo com a melhor avaliação. Na troca, seu veículo será avaliado de maneira justa e correta”, afirma Seco. “Venha nos visitar e conferir nossas ofertas. Estamos de portas abertas para realizar o seu sonho de trocar de carro e sair com a certeza de ter realizado um bom negócio”.

Mais informações sobre como funciona a venda de carros da Seco Automóveis e qual o procedimento para consórcios contemplados também podem ser adquiridas pelo celular (55) 99915-3588.