5º ENCONTRO DE CANOAGEM DE TENENTE PORTELA RECEBEU MAIS DE 70 PARTICIPANTES

A retomada do Encontro de Canoagem de Tenente Portela contou com a presença de mais de 70 participantes. Eles vieram de várias cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os canoeiros mostraram toda a paixão por este esporte de aventura e “desceram” com entusiasmo o Rio Turvo, desde a localidade de Água Fria, em Miraguaí, até as proximidades da ponte do Rio Turvo, na RSC 472, em Tenente Portela.

A 5ª edição do ocorreu neste sábado, 26, e mais uma vez teve a frente à Associação Caminhos do Interior, com o apoio da Prefeitura Municipal. O vice-prefeito, Leônidas Balestrin, e o secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Paulo Farias participaram da equipe de apoio, que contou ainda com servidores das áreas da Saúde, da Educação e do Desenvolvimento Rural.

Às 6 horas os participantes começaram a chegar. A recepção ocorreu no Parque Águas de Mocaná. Dali, eles foram conduzidos pela organização até o local de largada. Às 9h30min os botes e caiaques foram para a água e teve início a prova. Como o rio “estava baixo”, o percurso demorou um pouco mais do que o previsto e em vários trechos foi necessário “força no remo” para superar os obstáculos. Em média foram necessárias mais de quatro horas para concluir a prova.

A confraternização de encerramento novamente ocorreu no Parque Águas de Moconá. Para os organizadores ficou a certeza de que o Encontro de Canoagem de Tenente Portela é um evento que vai ter continuidade e a meta é atrair cada vez mais os praticantes deste esporte. Entre tantos motivos está à contribuição que o encontro proporciona na divulgação das potencialidades turísticas da região.

