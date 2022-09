11ª edição do Acampamento Farroupilha foi realizada com êxito

Evento chegou ao seu final na terça, 20, e confirmou o apreço dos portelenses pelas tradições gauchescas.

Depois de 10 dias de intensas atividades de valorização da cultura gaúcha, o evento foi encerrado no final da manhã de terça-feira. O ato contou com a presença do prefeito em exercício, Leônidas Balestrin, e de lideranças tradicionalistas.

A solenidade de encerramento do Acampamento foi precedida pelo desfile de cavalarianos, que se deslocaram da sede do CTG Sentinela de Fronteira até a praça do Imigrante. Antes da extinção da Chama Crioula, ocorreram os pronunciamentos, todos marcados por avaliações positivas dos festejos farroupilhas de Tenente Portela.

Além dos 55 ranchos no entorno da Praça, que estiveram movimentados durante os 10 dias do evento. Destaque para a expressiva presença de público, principalmente nos shows, nas apresentações de invernadas artísticas e demais atrações culturais que ocorreram ao longo da programação.

O 11º Acampamento Farroupilha foi organizado pelo CTG Guardiões da Fronteira e contou com o apoio da Prefeitura Municipal. Na parceria também esteve o CTG Sentinela da Fronteira.

De acordo com Régis Carniel, patrão do CTG Guardiões da Fronteira, o 11º Acampamento Farroupilha superou as expectativas dos organizadores. “O Acampamento Farroupilha superou nossas expectativas em número de piquetes e na participação do público”, salienta. Em relação à programação cultural, que foi diversificada, o patrão afirmou que “o Acampamento Farroupilha de Tenente Portela é um evento para todos os públicos, então a programação é pensada para que toda a comunidade local e regional possa participar. Buscamos elaborar uma programação bem diversificada, que seja possível aplicar na estrutura física que temos. Estamos muito contentes com a resposta do público, que participou e auxiliou para que o evento agradasse a todos”.

Conforme a coordenadora do Acampamento Farroupilha, Magna Sinhori, secretária de Saúde do município, “tudo ocorreu de forma disciplinada e harmônica, com a comunidade cultuando a Semana Farroupilha como o povo gaúcho gosta. Teve concursos de dança, de canto, de culinária e uma diversificada programação cultural. Inclusive ganhamos o concurso de imagens promovido pela RBS. A imagem da bandeira do Rio Grande do Sul, de 26x12m, confeccionada por 150 integrantes do CTG Sentinela da Fronteira, em dois dias, ganhou o primeiro lugar no concurso. Agradecemos a participação de todos”, finaliza Magna.