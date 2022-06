Divisão de Tenente Portela do Insanos MC realiza ação social em Coronel Bicaco

No sábado, 25 de junho, a Divisão Tenente Portela do Insanos Moto Clube realizou mais uma ação social desta vez no município de Coronel Bicaco, na Avenida Presidente Vargas onde foi realizado um Pedágio Solidário das 9h às 15h30min em prol do Grupo de Protetores de Animais de Coronel Bicaco, na ação foram arrecadados mais de 200kg de ração e mais de R$ 2.600,00.

De acordo com o vereador e integrante do Insanos MC Luiz Flávio Rangel, os pacotes de ração serão repassados aos tutores de grandes quantidades de cães no município conforme a necessidade. Já o recurso financeiro bancará a aquisição de vermífugos e vacinas e mais ração.

Antonio Ganacini, diretor da Divisão de Tenente Portela enfatizou que o Moto Clube vem realizando inúmeras ações sociais na cidade e região. “Dentre as ações, temos a ação social em prol da APPATA, onde fora arrecadado rações e valores em dinheiro, ação social em prol de um cidadão morador do Bairro São Francisco de Tenente Portela que se encontrava em estado de vulnerabilidade social, onde foram arrecadadas cestas básicas, utensílios de cozinha, móveis, roupas e cobertores, ação social em prol de uma família em situação de necessidade da cidade de Coronel Bicaco, onde arrecadou-se alimentos, ação social em benefício da APAE de Ijuí em conjunto com as Divisões Três Passos, Ijuí e Santa Maria, todas pertencentes a Regional Ijuí, onde ajudou a arrecadar quase uma tonelada de alimentos para tal instituição”.

O Insanos Moto Clube é hoje o maior moto clube do Brasil e um dos maiores do mundo, conta com mais de seis mil membros e possui Divisões em todos os Estados do país e também conta com divisões em mais 20 países espalhados pelo mundo. Uma das mais importantes premissas do Insanos Moto Clube é a realização de ações sociais, sempre fazendo o bem e ajudando quem precisa, sendo realizada pelo menos uma ação social por mês.

Tenente Portela possui uma Divisão do Insanos Moto Clube desde dezembro de 2021, que vem crescendo a cada dia. Aos interessados em fazer parte do Insanos Moto Clube ou em ajudar nas ações sociais, basta entrar em contato com o diretor da Divisão, Antonio Ganacini, pelo telefone (55) 99124-2751.