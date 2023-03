Um Nostradamus Biônico

Um dos maiores sonhos da humanidade era voar. Os hominídeos olhavam para o céu e tentavam entender como funcionavam aquelas asas e como os pássaros conseguiam pairar no ar. Com o tempo e a tecnologia, os homens de hoje voam em inúmeras rotas que cruzam o mundo. Falar em voar hoje é tão corriqueiro para a humanidade como era navegar alguns milênios atrás.

Entre esses sonhos mirabolantes da humanidade, outros, além de voar, ainda instigam a imaginação de todos. Viajar no tempo é um tema que está sempre em debate. E, no limiar entre a ciência e o desejo, alguns dizem que é possível; outros dizem que é um devaneio da mente humana, uma vontade que está baseada no pensamento mágico e na tendência dos homens quererem acreditar no impossível.

Mas, voar provavelmente também era um “pensamento mágico”, um “Sonho de Ícaro”. Hoje, no entanto, está normalizada a prática da aviação e em franco desenvolvimento tecnológico, com a possibilidade de serem criados, em pouco espaço de tempo, dispositivos individuais de aerolocomoção.

Aquele “pensamento mágico” gerava outra curiosidade na humanidade, já que as pessoas queriam acreditar que existia uma possibilidade de “ver o futuro”. Assim se criaram lendas, teorias e sistemas com o objetivo de prever o tempo que ainda não chegou. O sonho de prever o futuro é compreensível quando é natural percebermos que, se soubéssemos o que iria acontecer, poderíamos nos preparar e tirar melhor proveito das circunstâncias.

As pessoas mais organizadas conseguem aproveitar melhor o presente; se pudessem antecipar o futuro poderiam antecipar sua própria organização. Esse era um desejo dos antigos e primitivos povos.

Ocorre que assim como a aviação, a capacidade de previsão está ganhando espaço e, hoje em dia, já existem diversos mecanismos e sistemas com condições de criar uma “visão antecipada” dos fatos. Poderíamos dizer que já existem essas condições em diversos campos.

A bolsa de valores já possui analistas que interligam diversas tendências de futuro para a compra e venda de ações. Os estudos meteorológicos já acertam a previsão do tempo em 98% para um futuro de 48 horas e de cerca de 70% para 7 dias. Nos setores empresariais a previsão atua como uma ferramenta de planejamento para ajudar as empresas a se prepararem para a incerteza que pode ocorrer no futuro, ajuda os gerentes a responderem com confiança às mudanças, controlarem as operações de negócios e tomarem decisões estratégicas que impulsionam o crescimento futuro.

Os antigos desejos, que eram meros presságios e tinham pretensão de presciência, antevisão nos primitivos povos, atualmente, com instrumentos de estatística e projeção de dados e computação, estão começando a criar uma nova realidade e, em breve, pode ser que a humanidade tenha disponível, muito além do Google, um novo “oráculo” com capacidades mais assertivas que as do famoso Nostradamus.