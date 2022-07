Ferramenta Disponível

A Apelo – Associação de Politização, Ética, Liberdade e Organização Social, saiu do papel. Após alguns anos de elaboração e muita reflexão, criamos um instrumento para contribuir com o processo de formação de cidadania.

Depois de muita troca de ideias passou a ser elaborado o estatuto da associação que chegou ao seu formato final no começo desse ano de 2022. Feitos os devidos ajustes, no mês de junho foi protocolado o registro pertinente.

A Apelo pretende debater, principalmente, questões que digam respeito ao seu principal eixo de interesse, que se resume em aprofundar a compreensão sobre a política enquanto ferramenta de transformação social, sempre ampliando os temas e explorando os assuntos que abrangem a ética, o estudo da liberdade e as formas de ampliar a nossa capacidade de organização social.

Uma das primeiras intenções que se teve ao criar a associação foi a de desmistificar a forma como as pessoas enxergam a política e, inclusive, distinguir o debate político das questões ideológicas que envolvem convicções sobre modelos de governo e fórmulas econômicas.

Diante da observação de que o debate político se transformou improdutivo e ineficiente, começamos a buscar as razões que faziam os cidadãos se afastarem do interesse pela política. Não demorou muito para percebermos que um dos principais motivos do desgosto é exatamente o interminável conflito sem resoluções práticas e a violência quase irracional que as pessoas usam para defender suas convicções.

Quando o cidadão não consegue ter resposta para suas demandas, acaba por repudiar as questões políticas por elas estarem vinculadas aos interesses de grupos de pessoas e contaminadas pela competição e não pela “agregação de interesses”.

Quanto mais conflito improdutivo existir no meio político, mais difícil será para que as pessoas tenham interesse real para influenciar no destino de seus Municípios ou Estados. Então, quais são os conflitos improdutivos?

A resposta é bem simples. Todo o conflito entre autoridades, instituições e os próprios cidadãos, que não possuir interesse público e coletivo, é um conflito que somente serve para afastar as pessoas do envolvimento comunitário e gerar a despolitização.

A Apelo deseja criar um espaço de debate para aquelas pessoas que querem interferir nos destinos comunitários, sem esbarrar em discussões inúteis e em frustrações.

A questão que surge é a de como fazer para que as pessoas se envolvam, de forma agradável, respeitosa, e construtiva em torno de seus interesses comuns. Esse é um dos desafios que a Apelo tem pela frente: gerar uma energia de diálogo onde os diferentes, sejam de que partido forem ou que ideia tenham, consigam se expressar, debater e construir um modelo de diálogo que nos ajude a chegar nas, tão difíceis, conclusões sobre as prioridades que temos enquanto coletividade.

Agora, com o registro e o CNPJ encaminhado, a Apelo se torna uma alternativa e uma ferramenta que será colocada à disposição daqueles que já entendem a importância de abrirmos esse diálogo, mas será também uma oportunidade para aqueles que possuem interesse em entender sobre as questões que influenciam diretamente em suas vidas, mas nunca foram reveladas de forma explícita.